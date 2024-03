Ljubitelji te glasbene zvrsti se bodo kmalu razveselili posebnega muzeja (Suzy)

Čeprav se nekateri trudijo razvrednotiti pomen te družbeno angažirane glasbene zvrsti, je pank branik sodobne umetniške zapuščine. V preteklosti je sprožil porast različnosti in kritičnosti, kakršne naš prostor do takrat še ni poznal. Izvajalci, avtorji in ljubitelji glasbe, ki je vplivala ne le na naš kulturni, pač pa tudi politični prostor, se bodo kmalu razveselili posebnega muzeja, namenjenega trdim ritmom z mehko sredico. Mi smo se spomnili nekaterih avtorjev, ki navdih iščejo prav v nesmrtnem panku.

Pero Lovšin in njegovi neponovljivi Pankrti nam že z imenom skupine sporočajo, da je uporništvo z razlogom odločilno za zdrav razvoj družbe. FOTO: arhiv Dela

Zablujena generacija so predstavniki mlajšega vala pank glasbe, ki je dobila rockerski pridih. FOTO: arhiv Dela

Legenda in edinstveni pank poet Jani Kovačič premore enega najbogatejših arhivov slovenske družbeno angažirane glasbe. FOTO: arhiv Dela

Elvis Jackson so panku dodali primesi ska ritmov in poiskali prepoznavni izraz, ki jih je popeljal širom Evrope. FOTO: arhiv Dela

Idrijske Kuzle so podale odločni in izvirni odgovor slovenskega podeželja ljubljanski srenji. FOTO: arhiv Dela