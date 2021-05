Ljubim vsako svojo gubico in pegico (FOTO)

Mojca Funkl, ki šteje 45 let, ponosno pravi, da so tudi gubice in podočnjaki njeno bogastvo.

Alenka Tetičkovič, ki bo poleti dopolnila 49 let, je že dolga leta zagovornica naravnega videza.

V naravno lepoto 46-letne Vesne Pernarčič se je mladi fotograf zaljubil na prvi pogled.

Šestintridesetletna Ajda Smrekar že leta poudarja, da ne mara ličil, saj obožuje občutek sveže kože.

Šestinštiridesetletna Pia Zemljič je bila presenečena, kako simpatične so lahko njene pegice, ko jih ne prekriva z ličili.

Petinpetdesetletna Darja Reichman ga je navdušila s svojo milino in dokazala, da lepota resnično ni pogojena z ličili.

Štiriindvajsetletnik iz Velenja se je lotil posebnega projekta, s katerim je lepoto slovenskih igralk pokazal na drugačen, a hkrati pristen in naraven način. Kar 50 umetnic različnih starosti je postavil pred svoj objektiv, pogoj je bil le – da na fotografiranje pridejo nenaličene.nam je zaupal, da se je projekta lotil že leta 2019, a ni želel odnehati, dokler ni zbral 50 žensk, ker se mu je zdela ta številka lepa, izjemna, popolna. Pred objektiv jih je postavil v vsej njihovi nepopolnosti, pove in doda, da gre za zgodbo o pristnih ženskah, saj se mu zdi, da se ženska lepota izgublja v nenehnem iskanju popolnosti. »Pri poudarjanju resnične lepote ne potrebujemo fotografskih ali trikov pri ličenju. Želel sem si ustvariti fotografije brez obdelave, s katerimi bi pokazal njihovo bistvo, notranjo lepoto in osebnost,« pravi. Mladi fotograf je želel tako s črno-belimi fotografijami opozoriti na globljo resnico, na tisto, ki prihaja iz nas samih, ob tem pa razočarano pove, da se čedalje več mladih žensk navdušuje nad zgrešenim dojemanjem ženske lepote. Doda še, da so ljudje siti gledanja lepih in z ličili dovršenih obrazov, ki mejijo na bizarnost. »Igralke so mi zaupale, pokazale so svoje obraze brez ličil, razgalile dušo in srce, razkrile svoje brazgotine in dokazale, da je pomembno slaviti in ljubiti vsako svojo gubico in pegico,« še pove Jernej, ki je ženske fotografiral v Narodni galeriji.