Ljubi ga, čeprav nima ferrarija

»Joj, kako je poletelo tole leto! Parkrat sva se obrnila, pa je že prišla prva obletnica poroke,« se čudi pevec, ki te dni praznuje prvo leto uradno potrjene ljubezni s svojo lepoČeprav zakonca ne posvečata posebne pozornosti formalnostim in obletnicam, sta se vseeno odpravila na 'mesto zločina', na Kras, kjer sta se lani poročila. Alexa pa so preplavili spomini.»365 dni nazaj, na istem mestu ... Jaz ves živčen in prešvican, ti pa vsa vesela in žareča. Vsaj tako pravi moj spomin. Navsezadnje je že celo debelo leto mimo, odkar sva si na Ferarijevem vrtu v Štanjelu rekla 'ja', in priznam, da na malenkosti nisem bil pozoren.No, po enem letu ferrarija še vedno nimam, imam pa tebe, in to mi pomeni največ. Več, kot sem si kdaj mislil, da bom imel. Hvala za vse in naj traja še 73774832762728495788263 let,« je čustven glasbenik, ki svoji ženi ves čas izkazuje pozornost, ne samo na posebne dneve. Ravno tako pa par za zdaj še ne razmišlja o otrocih, temveč se posveča karieri.