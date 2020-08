Ljubezni za Heleno Blagne še ne bo, bo pa podjetna in pronicljiva

Heleni Blagne vlada Jupiter, planet sreče, priložnosti, širine, tujine in uspeha, saj je po ascendentu strelka. Strelci so večni raziskovalci, vse želijo spoznati, raziskati, odkriti, doživeti in okusiti, življenje zajemajo s polno žlico. Njen Jupiter je položen v drznega ovna, ki jo spodbuja, da gre vedno pogumno in zagrizeno naprej, ne glede na ovire, ki ji stojijo na poti. V široki konjunkciji je z Venero, ki je v hiši doma, kar pomeni, da mora živeti v lepem, s prefinjenim okusom opremljenem domu, v katerem se odlično počuti. Skrbita pa ta dva dobrotnika tudi za to, da ji kljub turbulencam vedno uspe stvari zasukati v svoj ...