Ljubezni, kontroverznosti in Super Bowl (Suzy)

Raperji so znani po tem, da v svojih skladbah napadajo druge raperje, zadnje čase se med njimi najbolj bojujeta Kendrick Lamar in Drake, ki drug drugega obkladata z nesramnostmi že skoraj leto dni. Pred tem sta se desetletje malce zafrkavala in zbadala, lani pa se je vse skupaj stopnjevalo in skladbe, v katerih se žalita, si sledijo kot po tekočem traku.

Pretekli konec tedna je Kendrick, ki je leta 2018 za svoj album Damn prejel celo Pulitzerjevo nagrado, nastopil na ameriškem Super Bowlu, kar je za mnoge glasbenike vrhunec leta in velikanska čast. Seveda ni izpustil priložnosti in je tekmeca dregnil tja, kjer najbolj boli. Na oder je povabil dve njegovi bivši, da sta nastopili z njim. Raperka SZA, s katero je hodil pred več kot petnajstimi leti, je nastopila s svojim glasbenim vložkom, medtem ko je šampionka Serena Williams zaplesala na odru. Težava z njenim plesom se skriva v gibih, ki jih je izvajala in izvirajo iz plesa uličnih tolp s cest Comptona, kjer sta s Kendrickom odraščala. Še huje je, da je Serenina polsestra Yetunde Price umrla pod streli vojskujočih se tolp, zato teniško legendo mnogi označujejo za povsem netaktno.

Serena Williams je na Super Bowlu zaplesala in mnoge precej razočarala.

SZA je nastopila s Kendrickom Lamarjem, največjim sovražnikom svojega bivšega.

A Draka ni težko zbadati na račun ljubezenskega življenja, saj ima osemintridesetletnik za seboj pestro zgodovino. Globoko je ljubil Rihanno, s katero sta večkrat nastopila in posnela kar nekaj skladb, vendar naj bi se ona ohladila. Pred osmimi leti je imel enkratno avanturo s Sophie Brussaux, ki mu je rodila sina Adonisa. Glasbenik je bil sprva prepričan, da dekle laže, a je test očetovstva pokazal, da je deček res njegov. Od tedaj skrbi zanj in je njegova najpomembnejša prioriteta. Leta 2017, ko se je Jennifer Lopez razšla s Casperjem Smartom in preden se je zaljubila v Alexa Rodrigueza, ji je družbo delal Drake, njun odnos so prijatelji opisovali kot igriv in spogledljiv ter predvsem vroč.

Sophie Brussaux z Drakovim edincem Adonisom

Drake in Rihanna sta posnela kar nekaj seksi videospotov.

Poleg omenjenih deklet je raper hodil še s Hailey Bieber, Julio Fox in Kat Dennings, za katero je na pogovornih oddajah tolikokrat omenil, da je zatreskan vanjo, da se ga je usmilila in šla z njim na večerjo. »Bilo je neverjetno. Njegovi telesni stražarji so nama sledili v drugem avtomobilu, vse skupaj je bilo preprosto preveč,« je dejala. Trenutno samski raper nastopa v Avstraliji, a zagotovo snuje novo skladbo, s katero bo napadel Kendricka.