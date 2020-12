Zagreb prizadela še močna popotresna sunka: poglejte, kako se je treslo (VIDEO)

Močan potres z magnitudo 5,2, ki je danes zjutraj stresel širše območje Zagreba, je imel žarišče 12 kilometrov jugozahodno od Siska. Številni prebivalci Siska so zbežali na ulice. Potres, ki so ga čutili tudi prebivalci celotne Slovenije, je območje stresel danes ob 6.28. Po podatkih Evrosredozemskega seizmološkega centra (ESMC) je imel magnitudo 5,2 in