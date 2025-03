Ljubezenska smuka Gaje Filač (Suzy)

Vse je lepše, če počneš stvari v dvoje. To nam zagotavlja Gaja Filač, zvezdnica serije Skrito v raju. V njej se prepušča zapletenemu razmerju na Obali, s svojim resničnim partnerjem pa jo z užitkom popiha na sneg.

Mraz je veliko lažje premagovati z ognjeno romantiko, s kakršno jo preseneča režiser David Champaigne. Pripravljen je na prav vsako spontano potegavščino, zato se z igralko tako odlično ujameta. Hkrati gojita še podobne strasti do športnih aktivnosti in skupaj nabirata kondicijo. Z nami sta delila sproščene trenutke iz avstrijskih Alp, kjer sta švigala po belih strminah. Vmes sta ovekovečila nekaj prizorov, se pačila pred objektivom in nam pokazala, kako preprosta in norčava je lahko ljubezen.

Na smučkah, v topli koči ob kaminu ali med puhastimi odejami.