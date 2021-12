Ljubezen se začne pri nas

V obdobju, ko veliko časa namenimo medsebojnemu obdarovanju, je lepo pomisliti na tiste, ki nimajo te sreče. V ta namen so se pri Unicefu Slovenija tudi letos lotili projekta punčk iz cunj, le da so te dobile prav posebno podobo. Gre namreč za značilen videz priljubljenega ljubljanskega zbirališča modnih navdušencev, kjer je vse v znamenju pentlje. Lastnica butika Goga Štiftar je z veseljem ponudila ekskluzivni dom ljubkim Pentljinim Gogolinam, ki imajo dobrodelno noto.

»Meni v življenju ni lepšega, kot za nekoga ustvariti prijateljico, ki mu daje toplino in zavetje, hkrati pa s tem narediti dobro delo. Ljubezen se začne pri vsakem od nas, in če jo delimo, lahko z njo premikamo meje in ustvarjamo boljšo prihodnost za vse. Ne gre zgolj za simboliko, temveč za konkretno moč, ki jo imajo te ročno izdelane igrače. Vsaka prodana punčka namreč omogoča cepljenje proti šestim otroškim nalezljivim boleznim,« nam pove Goga in nas povabi, naj obudimo igrivost v sebi in s tem pomagamo najranljivejšim malčkom.