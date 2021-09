Ljubezen, ki traja

Takole sta bila videti junija 2007, ko so se iskrice že počasi kresale.

Ko jespoznal svojo novo sovoditeljico oddaje Svet, so bile iskrice, ki so se kresale med njima, kar hitro očitne. Par sta postala že avgusta 2007 in vse do oktobra to zelo dobro skrivala. Čeprav prizna, da na začetku ni vedela, ali je to to, je bila Lili tista, ki je v neki zakajeni beznici v Ljubljani naredila prvi korak. »Kaj pa naj čakam, sem si rekla, če se dela težko osvojljivega,« nam je pred časom zaupala. Takrat se je veliko govorilo o tem, da je njuna ljubezen le del promocije oddaje, kar ju je precej užalostilo. Ko se je zdaj Marko ob obletnici začetka njune ljubezni spomnil teh trenutkov, je zapisal: »14 let in dva čudovita otroka pozneje ta 'PR-akcija' še kar traja. Ona stoji za mano in jaz za njo.« Njuna je ena najlepših ljubezenskih zgodb na slovenski sceni, ki nam je vsem v navdih. Še veliko ljubezni vama želimo!