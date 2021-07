Lea Sirk in Alen zaljubljena do ušes

Smeh je pol zdravja, pravijo. Če preostalo polovico pripišemo ljubezni, ni presenetljivo, da Lea Sirk kar sije od zdravja. Pevka kar kipi od lepega, saj jo njen Alen Hodžić zasipava s pozornostjo.



Poleg okusa za glasbo in navdušenosti za šport si delita tudi smisel za humor, kajti oba sta svobodnega duha in drug drugega z veseljem spravljata v smeh. Tudi na svoj račun, če je treba. Tokrat sta se pomerila v spakovanju, čeprav niti grimase ne morejo zasenčiti njune lepote. Prizadevata si, da ne bi pozabila na otroka v sebi, ki skrbi, da jima ni nikoli dolgčas. In glede na svežo zaljubljenost nas ne bi presenetilo, če bi Lea poleg dveh hčerk povila še kakšnega sinčka.



Zdaj je v najlepših letih za materinstvo in ob podpori nadobudnega košarkarja bi jima povečanje družine prav dobro delo.



