Taya in Jernej Damjan: Ljubezen je treba gojiti (FOTO)

Avgustovska sobota leta 2012 je v življenje Taye in Jerneja Damjana vnesla veliko novega elana. Za marsikoga je poroka le ceremonija, zanju pa je bila še dodatna motivacija, da si prizadevata osrečevati drug drugega. Zavedata se, da nič ne sme biti samoumevno, še najmanj zakon, ki ga skleneš pred najbližjimi. Slastna torta v treh nadstropjih je ponudila tri različne okuse. Na poročni dan nista bila na trnih, edini trni, ki so ju zbadali, so bili tisti v nevestini roki, saj je med obiskom cvetličarne neljubo padla in se ujela v orjaški kaktus. Vendar so bile to zgolj ljubezenske rane...