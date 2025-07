Ljubezen izkazujeta na vse mogoče načine (Suzy)

Na londonski premieri novega filma Jurski svet: preporod sta soigralca Scarlett Johansson in Jonathan Bailey, ki ga najbolje poznamo iz Bridgertona kot Anthonyja, presenetila občinstvo, ko sta se pred vsemi poljubila. Vajo sta ponovila v New Yorku, malce pa je le dvignila obrvi prisotnih, saj je igralka že štiri leta poročena s Colinom Jostom, s katerim ima sina Cosma, par vzgaja tudi njeno hčerko Rose iz prejšnjega zakona.

»Verjamem, da lahko ljubezen pokažemo na različne načine. In zakaj ne bi mogel poljubiti svojih prijateljev? Mislim, da je življenje prekratko, da tega ne bi storil,« je povedal Jonathan, ko so ga vprašali o poljubu s soigralko. Kljub šepetanjem, ki so sledila njunim poljubom, ona ostaja srečno poročena s komikom, ki jo je pospremil na premiero in ni imel nič proti njenemu izkazovanju ljubezni prijatelju, ki je sicer bolj naklonjen moškim. Novinarjem je slednji priznal le, da je srečno zaljubljen, vendar svojega izbranca medijem ne namerava predstavljati.