Ljubezen dela čudeže

Če psičko Lolo štejemo v žensko kvoto, je Branko doma blažen med ženami.

Tudi sodelavci so nam pritrdili, da žirant Talentov in programski direktor žari s prav posebno energijo.

Snemanje nove sezone Slovenja ima talent je že v polnem teku in štiričlanska sodniška ekipa se je tudi tokrat odlično ujela. Dobro energijo iz zakulisja jim je uspelo prenesti še pred kamere, zato se nam jeseni obeta obilica zabave.S prav posebnim žarom pa se na svoj ocenjevalni stolček vrača navzven sicer strog in neizprosen, v srcu pa mil in nežen. Vloga najstrožjega žiranta mu je pisana na kožo, čeprav je med sodelavci in tistimi, ki ga dobro poznajo, priljubljen ravno zaradi svoje prisrčnosti in prešernega nasmeška, s katerim razsvetli prostor. Ko smo se nazadnje družili z njim, je bil videti, kakor da se vsak dan na novo zaljubi v svojo, kmalu za tem pa nam je v pogovoru zaupal, da to najmočnejše čustvo dela čudeže.»Če imaš doma kvalitetno, zadovoljno in iskreno partnerstvo ter družino, ni strahu, da ne bi blestel še na drugih področjih,« je razkril del recepta za dobro počutje. Seveda ima zelo pomembno vlogo pri tem njegova žena Katja, ki ga je zbližala z alternativnimi tehnikami sproščanja, da z njimi lažje skrbi za sozvočje telesa in duha. Terapevtska joga je nekaj, kar oba ohranja v dobri kondiciji. Niti na dopustu se ji ne odrekata, zato so rezultati tako prepričljivi. Branko nam je namignil, da je prav njegova draga najbolj zaslužna za preporod, ki ga doživlja v zadnjem obdobju, in če temu dodamo še brezpogojno ljubezen hčerkein sina, nam je lahko kristalno jasno, zakaj je programski direktor POP TV videti, kot da bi bil v kakšni komori za pomlajevanje.Zmehčal se je celo pri novi družinski pridobitvi, nad katero sprva ni bil najbolj navdušen, zdaj pa se je s psičko Lolo že spoprijateljil. Ženske imajo doma očitno čudežno moč, saj sta ga Katja in Karina vendarle prepričali, da bo kosmatinka v njihov vsakdan vnesla posebno dinamiko, ki bo blagodejno vplivala na vse. Ni čudno, da pri Čakarmiševih vse kar kipi od ljubezni.