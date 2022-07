Glasbenica, ki je na naši glasbeni sceni več kot četrt stoletja, je neusahljiv vir energije, predana partnerica in ljubeča mati, ki ji njen Miki in otroka Karlo in Marina pomenijo vse na svetu. Prvega julija, na dan izida naše nove številke, Tanja praznuje okroglih štirideset let, vstopa v novo desetletje pa se veseli kot mala deklica. V intervjuju je iskreno spregovorila o svojih prioritetah, glasbeni poti in družini, ki je zanjo vedno in povsod na prvem mestu. Na intervju ste prišli lahkotnega, razigranega koraka, nasmejani in polni energije. V trenutku me je prešinilo, da se od takrat, ko ...