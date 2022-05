Linda Evangelista: Iznakazili so me in mi uničili življenje (FOTO)

Ravno pretekli teden je praznovala 57. rojstni dan in najbrž ni pričakovala, da se bo njeno življenje razvilo, kot se je. Linda Evangelista je bila ena od prvotnih petih supermodelov iz 90. let, izrekla pa je tudi slavni stavek: »Sploh ne vstanem iz postelje za manj kot 10.000 dolarjev na dan.« Znana je bila kot kameleonska lepotica z nenavadnim videzom, danes pa je komaj prepoznavna.

»Sploh ne vstanem iz postelje za manj kot 10.000 dolarjev na dan.«

Rodila se je v Kanadi, starši so bili italijanski priseljenci. Hodila je na katoliško šolo in kot model pozirala v domačem mestu, potem pa pri šestnajstih letih pritegnila pozornost predstavnika modne agencije, ki ji je spremenil življenje.

Odpotovala je na Japonsko, a je imela tam tako neprijetno izkušnjo, ko so od nje zahtevali goloto, da je manekenskemu svetu obrnila hrbet in ponovno poskusila pri komaj devetnajstih. Takrat je skoraj takoj odpotovala v Pariz in tam navdušila, postala je celo muza Karla Lagerfelda. Linda je krasila več kot 700 naslovnic revij, potem pa se je leta 1998 upokojila in preselila na Azurno obalo.

Zaradi nenehnega spreminjanja pričeske so ji rekli kameleonka.

Oktobra 2006 je rodila sina Augustina, imena njegovega očeta ni želela razkriti. Šele pet let pozneje je vložila zahtevo za preživnino, ki je ni plačeval francoski milijarder François-Henri Pinault, s katerim sta bila par natanko štiri mesece. Januarja 2011 sta se razšla, on pa se je aprila začel videvati s Salmo Hayek, zato je bila Lindina nosečnost takrat zanju zelo nerodna reč. Danes so sicer vsi skupaj srečna moderna družina.

Občasno se je še vedno ukvarjala s poziranjem, dokler ni leta 2016 skoraj dobesedno izginila. Lani je nazadnje le povedala, da se je odločila za lepotni poseg, ki naj bi zamrznil podkožne maščobne blazinice, a dosegla nasprotni učinek: predeli telesa, ki jih je želela zožiti, so zatekli in se povečali.

Ne le obraz, celo njene nadlahti so otekle do te mere, da jih ni mogla niti položiti ob telo. Linda je septembra lani vložila tožbo za 50 milijonov dolarjev, rekoč da so ji uničili ne le možnosti za služenje denarja, pač pa tudi življenje.

Nekoč je kraljevala na vseh modnih brveh.