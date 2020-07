Lili Žagar žari: navdušila je Vogue

Sproščeno in zadovoljno Lili je med dopustovanjem takole škljocnila kar njena Inja.

Iz Slovenije do ZDA in Avstralije!

Nekdanja voditeljica, ki je letos prestopila v svet mode in navdušila kot oblikovalka torbic, zadnje dneve preživlja na morju z družino. Prav tam jenajprej izvedela, da so o njenih stvaritvah, ki slišijo na ime Lili Inti, pisali na spletni strani The Zoe Report, ki jo je ustanovila ena najbolj znanih stilistk na svetuLilijine ročno pletene torbice so namreč umestili med petnajst najboljših torbic za na piknik in kar niso mogli prehvaliti nostalgije, s katero jih spominjajo na stari glamur Hollywooda. Tako se je znašla ob boku Pradi, Miu Miu, Bottegi Veneti in Saint Laurentu. Še preden si je dodobra opomogla od tega šoka, pa so jo klicali iz Avstralije ter z njo naredili intervju za njihov Vogue.»Več kot samo ponosna sem,« pravi, »povsem brez besed sem.« Njena vizija bo, kot kaže, segla veliko daleč prek naših meja. Čestitke, Lili!