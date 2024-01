Letošnje leto prinaša trende ličenja iz osemdesetih (Suzy)

Spet pri lepotnih smernicah lahko sledite tistemu, kar ste počeli pred 30 ali celo 40 leti. Vračajo se namreč zapovedi, ki so jih upoštevale največje zvezde najbolj barvite dobe.

Modra obroba, grunge slog in videz vampirke se vračajo.

Od dame do pank princese

Modra senčila, modra obroba okoli oči ali modro obarvane trepalnice – trend ličenja, ki so ga v osemdesetih nosile zvezdnice priljubljene žajfnice Dinastija in pop ikona Madonna se vračajo v velikem slogu. Ne da bi tvegali pogrom modnih policistov, se lahko za en večer prelevite v milo lepotico iz televizijske uspešnice Krystle Carrington ali se spremenite v pank princeso Cindy Lauper.

Modro senčilo je spet v modi. FOTO: Profimedia

Dovoljeni so vsi odtenki in vse oblike ličenja oči z modro barvo, da je učinek, kot je veljalo za obdobje preteklega tisočletja, ki ga je navdihnilo, primerno dramatičen. Očarljiv dnevni videz bodo pričarali pastelno modri odtenki senčila, za večerni videz je najprimernejši bleščeč temno moder. Zgolj modro obrobljene oči bodo ustvarile nevsiljiv in nevpadljiv videz, ki bo vseeno še vedno utirjen v veljavne modne smernice.

Nazaj v preteklost

Če vam k pretiravanju nagnjena osemdeseta ne ležijo preveč, si lahko izberete trend, ki se je rodil desetletje pozneje. Nežna pastelna senčila (na primer v bledo vijoličasti) z bisernim leskom in lesketajoče se ustnice hladnih odtenkov so kot nalašč za tiste, ki nerade vzbujajo preveč pozornosti in jim pristaja eteričen videz zasanjane vilinske princese.

Za sramežljivke: nežni, nevpadljivi pasteli. FOTO: Profimedia

Iz devetdesetih v 2024. prihaja tudi grunge videz. Izzivalno naličene ustnice, po možnosti živo rdeče, kot jih je imela Courtney Love, in zadimljene oči, ki morajo biti rahlo razmazane, tako da je videti, kot da se z ličenjem v resnici niste prav nič trudili. Če ste bolj temačno razpoloženi, si lahko privoščite tudi trike, ki so jih navdihnili filmi o čednih vampirkah. Temno rdeče ali temno vijolične ustnice in rahlo zadimljene oči s poudarjenimi trepalnicami v kombinaciji s snežno belo poltjo so odlična izbira za večerne izhode, seveda za tiste, ki želijo biti opažene.