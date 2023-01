Letošnje leto bo zelo poskočno (FOTO)

Minulo leto je bilo za Poskočne muzikante prelomno, saj so se razšli z Dejanom Kranjcem in v svoje vrste povabili Dejana Goloba. Menjava pevca se je izkazala za odlično potezo, saj so z novim pevcem uspešno nadaljevali začrtano glasbeno pot. Pravzaprav so bili zasedeni do zadnjih moči in so celo v novo leto vstopili delovno. Že prvi dan novega leta so igrali na veselici, in sicer v Cirkovcah. Ja, prav ste prebrali.

Dejan in Saša sta se glasovno odlično ujela.

Čisto pravi žur s čevapčiči, dobro glasbo in plesom so pripravili za prostovoljne gasilce Mihovce Dragonja vas, prvi konec tedna v januarju pa so nastopili v diskoteki Studenec v Horjulu. Lani so izdali kar nekaj novih skladb in zanje posneli tudi videospote, za letos pa napovedujejo izid novega albuma. V januarju bodo sicer našli še nekaj časa za oddih, Lovra Sadeka smo že ujeli v Tanzaniji, natančneje na Zanzibarju.

Večkrat smo Poskočne muzikante Martina Juharta, Nejca Tratnjeka, Jožija Kotnika ter Dejana in Lovra že videli v oddaji V petek zvečer. Juhart je sicer še član zasedbe Diamanti in glasbeni urednik oddaje, za katero pripravlja številne odlične priredbe. Pred kratkim so prav v tej oddaji premierno predstavili nov valček z naslovom Ne spusti me, ki je avtorsko delo Martina Juharta in Klemena Glynna Arha. Pri tem valčku so k sodelovanju povabili pevko Sašo Debeljak, ki se je z Dejanom Golobom odlično ujela in znova dokazala svojo izredno glasbeno in vokalno širino, s katero navdušuje doma in po svetu, saj trenutno s skupino Smash večinoma nastopa v tujini.

»Ta skladba je uvod v zgodbo, s katero smo se vrnili dobrih 12 let nazaj, ko se je za nas vse skupaj začelo. Narodnozabavna glasba nam je bila položena v zibelko in vsa leta skoraj ni minil nastop, da ne bi na njem zazveneli tudi harmonika in naša domača glasba. In na to smo ponosni. Res pa je, da je kakšna novejša skladba zdaj v bolj zabavnih ritmih,« pravijo fantje, ki obljubljajo, da bodo še naprej ohranjali našo glasbeno dediščino in med ljudmi širili pozitivno energijo.

Ob koncu lanskega leta in vstopu v letošnje, trinajsto leto delovanja so tako poslušalcem ponudili še eno novo narodnozabavno polko z naslovom Ko ti bo hudo. Tudi zanjo je melodijo napisal Juhart, besedilo je delo Roka Lunačka, pevec Dejan Golob pa se je v tej skladbi predstavil kot odličen klarinetist. Skladbo Beli oblaki, bele snežinke, ki so jo sicer še s prejšnjim pevcem prvič predstavili javnosti pred tremi leti in je ravno pravšnja za ta zimski čas, pa so na novo posneli z Nušo Derenda.

Joži v prostem času čebelari, svoj med in izkušnje je predstavil tudi dijakom Šolskega centra Šentjur.

Poskočni muzikanti so lani z novim pevcem Dejanom Golobom obrnili nov list.

V Žički kartuziji so snemali videospot za valček Ne spusti me, ki ga je z njimi odpela Saša Debeljak.