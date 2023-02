Letošnja pustna bera znanih Slovencev (FOTO)

Čeprav je bilo po nižinah snega le še za vzorec in kurenti z odganjanjem zime niso imeli ravno veliko dela, so se naše glasbeno-športno-podjetniško-družboslovne zvezde zelo potrudile pri izbiri kostumov.

Imeli smo bogato izbiro izvirnih, zabavnih in tudi zapeljivih mašk, ki se trudijo na čim bolj izviren način zaznamovati vseslovensko pustno tradicijo.

'Šic' izza ovinka Tako kot prepevajo Čuki v svoji zimski uspešnici, so se tudi pripeljali na oder. V dresih slovenske smučarske reprezentance so uprizorili pravi smuk izza ovinka. Fantje so švigali 'med vratci' ob glasnem prepevanju skladbe Pancer tanc, ki je končno dobila tudi ustrezno preobleko.

Stripovska junakinja Hajdi je mojstrica šemljenja, tako in ne mine leto, ko se ne bi preoblekla v nekaj zanimivega. Tokrat se je vživela v stripovski lik in za trenutek se je zazdelo, da je pobegnila iz čisto pravega stripa. Povedala nam je, da so na cesti z začudenjem pogledovali proti njej, a je v svoji preobrazbi naravnost uživala.

Pohvala za izvirnost Studio City je nazaj! Žal samo v pustni preobleki, saj se je naš vrhunski antropolog Dan Podjed za en dan preizkusil v vlogi kultnega voditelja Marcela Štefančiča mlajšega. »Spoštovana gospa predsednica, gospoda nadškofa,« je profesor dr. Podjed v slogu gostitelja te nasilno ukinjene pogovorne oddaje nagovoril javnost in si s tem prislužil pohvale za izvirnost.

Peklensko vroča Da je v peklu še bolj vroče, je poskrbela pevka Ines Erbus. Prelevila se je v seksi gospodično hudičkovo in zanetila požar na Štajerskem. Udarjala je z bičem in naklestila vsakogar, ki je ni ubogal. Nedvomno si je prislužila naziv najbolj seksi maškare na sceni.

Snažna žena »Nocoj lahko mirno spiš, saj nad Zemljo bdi Snažna žena,« nas je potolažila duhovita in okoljevarstveno ozaveščena Nika Veger. Zaupala nam je, da je njen pustni lik sposoben z golimi rokami ločiti odpadke, očistiti vsa divja odlagališča smeti, iz vode in tal odstraniti mikroplastiko, hkrati pa pospešiti recikliranje in vnovično uporabo stvari. Odličen primer, kako lahko tudi za maškare bijete bitko za čistejši in boljši planet.