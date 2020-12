Letos se stiska le k svoji mucki

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Treba je deliti in se tega veseliti.

Muce z ulice, ki so se vsako leto stiskale k voditeljici in ustvarjalki, so letos ostale brez njenih objemov. A to ne pomeni, da jih ne potrebujejo, pravi Tara.»Če katero najdete, jo vzemite domov – lepo vam bo z njo!« nagovarja k dobremu delu morebitne posvojitelje. Za muce pa lahko poskrbite tudi z nakupom koledarja, ki so ga kosmati rešenčki letos posneli kar sami. Naročite ga lahko pri Društvu za zaščito živali Arja () in tako puhastim kepam polepšate življenje, kot ga Tari lepša njena Arwen.»Zdaj je malo več notri, pride se tudi pocrkljat, to je najlepše, ko prede v svoji spokojni frekvenci,« pravi ustvarjalka, ki ima decembra polne roke dela s frekvencami v projektu Varishana Voice, ko izdeluje posebne svetlikajoče se zvočne smrečice. Idej za idilično decembrsko vzdušje ji ne manjka, med delom pa, če si to želi ali ne, tudi malo telovadi.»Vsake pet minut se Arwen smuka okoli svoje posodice s hrano, jaz pa skočim vsakič, ko zamijavka,« se zasmeji Tara.