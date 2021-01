Letos praznujejo abrahama (FOTO)

Letos polovico stoletja slavijo številni znani Slovenci, in kot je s seznama naših slavljencev razvidno, so zvezdniki in zvezdnice, rojeni leta 1971, resnično nekaj posebnega. Med njimi so se večinoma znašli športniki in športnice, med slavljenci pa je tudi kar nekaj umetniških duš, ki nas že leta navdihujejo s svojim igralskim talentom. Primorski glasbenik Samuel Lucas je petdeset let slavil 4. januarja. Priznal je, da se novega desetletja ne boji in si želi predvsem, da bi letos izdal svoj novi album. Foto facebook, Jože Suhadolnik/Delo, instagram, Tadej Regent/Delo, Nataša Kralj,...