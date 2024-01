Leto v znamenju številke 8: Izbirajte pravo pot, ne lažje in hitrejše (Suzy)

Tako je, sebični bodo še bolj sebični, zatirani pa, upajmo, odločnejši. Število 8 je tudi simbol za neskončnost in simbolizira dva pola: noč in dan, levo in desno, zgoraj in spodaj, duhovno in materialno. Povezujemo ga s slavnim izrekom 'kakor zgoraj, tako spodaj – kakor znotraj, tako zunaj'. Zato ni presenečenj, da bomo deležni trenutkov razsvetljenja in hkrati iluzije. Po eni strani bomo končno bolj samozavedni in samozavestni, po drugi nas bo ego vodil po poti sebičnosti.

Ringaraja, ego nam nagaja

Lili Sorum FOTO: osebni arhiv

Leto 2024 bo čas preizkušanj in nagrad. Največji izziv bo naš ego, ki bo kukal na plan povsod. Ne pozabimo, da je pot v pekel tlakovana z dobrimi nameni. Pot do mojstrstva pa je obratno, posuta z najtežjimi izzivi. Kako torej v poplavi občutkov, možnosti in ob pritiskih iz okolice prepoznati, kaj je želja ega in kaj ne?

Izbirajte pravo pot, ne lažje in hitrejše. Izberite najbolj pravično pot za vse vpletene. Stopajte po poti vsakdana s koraki ljubezni in v želji po miru ter prek vseh pasti ega.

Najboljši vodnik

Uspeh čaka vse, ki znajo jasno in odločno opredeliti, česa si želijo. Zveni, kot da se bo sebičnim in pohlepnim dobro godilo, a to ne bo vedno res. 2023. je bilo leto osebne rasti in prepoznavanja sebe, svoje podzavesti ter dviga nas kot osebe.

Energija leta 2024 naj bi nam pomagala bolj odločno stopati k odličnosti. Ker je energija obilja ter prinaša veliko intenzivne energije, lahko pričakujemo tudi, da se bomo lažje postavili zase.