Veliko ljudi ni veselih te novice, ker so že sedaj utrujeni od leta, ki je in bo polno preizkušenj, odločitev, iskanj in bo zahtevalo nujne posodobitve naše identitete, smeri in delovanja. S tem bomo položili osebne temelje za leto 2026 in za vsaj eno desetletje naprej. Kdo sem v resnici, kaj si želim, kako želim živeti, katera je moja pot, s kom in zakaj, bodo neizogibna vprašanja. V sebi bomo čutili nujnost, da do odgovorov pridemo sedaj, kot da gre za življenje in smrt. Kot da slutimo, da so potrebne spremembe možne sedaj ali nikoli. Naša duša si nikakor ne želi zamuditi vlaka v novo življe...