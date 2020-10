Leto 2020 mu je prineslo veliko lepega

Potem ko je pesem Vse do neba požela dober odziv med poslušalci ter se prebila na frekvence velike večine domačih radiev, je Gašper Rifelj na splet poslal še videospot z besedilom pesmi, saj so mu snemanje pravega onemogočile nove koronske omejitve.



»Letos je res težko karkoli načrtovati,« pravi brez pretiranega godrnjanja. »Seveda mi je malo žal, ker smo imeli pripravljen scenarij, ki bi lepo nadgradil zgodbo pesmi, ki govori o tem, da je treba tako v ljubezni kot tudi sicer slediti svojemu srcu, se ne ozirati preveč na mnenje drugih in vztrajati na poti proti zadanemu cilju. A zakaj bi se sekiral zaradi tistega, na kar ne morem vplivati? Raje se osredotočam na lepe stvari. Vesel sem, da so poslušalci pesem sprejeli, za podporo se jim zahvaljujem. Prav na njihovo prigovarjanje pa sem pripravil tudi video z besedilom pesmi, da bodo ob njej še lažje zapeli,« je optimističen.



Pozitivnosti Gašperju v tem zelo posebnem letu ne manjka. Spomladi mu je njegova Maja povila prvorojenca Brina, nastopal je v kar dveh muzikalih, ob kupu manjših koncertov pa je od letos zaposlen tudi z vodenjem in poučevanjem v svoji glasbeni šoli.