Leteči Franko Bajc: Občutek, da si ptica

Ena od želja po nadnaravni človeški moči je, da bi lahko leteli. Franko Bajc je ljubitelj adrenalina in že marsikaj je preizkusil doslej. Noben podvig pa ga ni tako prevzel kot samostojni skok iz letala, kjer je nekaj časa prosto padal, kakor da bi snemal prizore iz akcijskega filma najslavnejšega agenta na svetu.

Franko je preizkusil, kako se počutijo ptiči med divjim letom po nebu.

Za nekaj minut se je počutil kot James Bond ali človeška ptica in nam zaupal: »To se ne more primerjati z nobenim občutkom doslej. Ena sama uživancija je, ko drviš proti zemlji z veliko hitrostjo in seveda upaš, da se bo padalo odprlo. Prvega skoka ne pozabiš in lahko rečem, da me je zasvojil, zato že komaj čakam, da se bom spet podal nad oblake in poletel brez peruti,« je komaj zbral misli po tako vrtoglavem spustu in k sreči varnem pristanku.