Lepotne modrosti egipčanskih lepotic (Suzy)

Če ste kdaj videli upodobitev, ustvarjeno po legendi ene najlepših egipčanskih kraljic, Kleopatre, ste se lahko prepričali, da so se ideali lepote skozi tisočletja precej spremenili. A vseeno so nekatere lepotne smernice, kot so poudarjene oči, lesketajoči se lasje in gladka polt, večne. In Egipčanke, ki so iz lepotičenja razvile pravo umetnost, so znale poskrbeti, da so njihove najlepše poteze kar najbolj zasijale.

Mačje oči

Zelo dobro so vedele, da so poudarjene in nekoliko podaljšane oči videti izjemno privlačno. Na videz mačjih oči sta prisegali Nefretete in Kleopatra, prav po njuni zaslugi pa je postal priljubljen. Mačje oči so bile debela linija, narisana od kotička očesa in usmerjena navzgor proti lasišču, ali tanka linija, ki se je začela v kotičku očesa in je bila vzporedna z obrvjo. Mačje oči so risale s paličico, pomočeno v pasto iz bakrenega prahu in malahita. Slog lahko posnemate s pomočjo najnovejših črtal za oči, ki omogočajo zelo natančen nanos.

Vonj po ženski

Vedele so tudi, da je najbolj prvinski čut, povezan z ljubeznijo, vonj. Svoje moške so zapeljevale z dišavami, ki so tedaj veljale za afrodiziake, denimo z nerolijem. Ko se je Kleopatra odpravljala v Rim k Marku Antoniju, je jadra ladij prepojila s svojim parfumom, da bi jo njen vplivni ljubimec že od daleč zaznal in si je poželel. Kot častilka boginje ljubezni in spolnosti Hathor pa je poleg nerolija najverjetneje uporabljala tudi sandalovino in mirto. Danes lahko dišave egipčanskih žensk poustvarite z eteričnimi olji.

Vabljive ustnice

Rdeča lica in ustnice so že v starem Egiptu veljali za znak zdravja, zato so jih dame pogosto barvale. Da bi še bolj izstopali, so jih barvale z rdečo okro, ki je pravzaprav vrsta posušene gline v prahu. Prah je bilo treba zmešati z vodo, da je nastala pasta, ki so jo s čopičem nanesle na želeno področje. Popolnoma naravno ličilo je mogoče kupiti še danes, denimo v Indiji, dobi se tudi na spletu.

Gladka koža

Že v starem Egiptu so ženske vedele, da je telo brez dlačic videti bolj mladostno in privlačnejše. Takrat so si dlačice odstranjevale s posebno pasto ali voskom iz sladkorja, vode in limone, imenovanim 'moum'. Pasto so še vročo nanesle v smeri rasti dlak, pokrile površino s kosom muslina, in ko se je pasta ohladila, potegnile v smer, nasprotno od nanosa. Kozmetični saloni na ta način odstranjujejo dlačice še danes, preizkusite ga lahko tudi sami doma. Zmešajte 4 skodelice sladkorja, 25 g limoninega soka in 25 g vode ter raztopite mešanico na štedilniku.

Kot svila

Za lepo kožo so uporabljale kopeli z medom in mlekom. Mleko nalijte v manjši stekleni kozarec s pokrovom. Dodajte četrt skodelice medu. Zaprite pokrov in dobro pretresite, da se obe sestavini zmešata. Mešanico nalijte v vročo vodo za kopel in se namakajte vsaj deset minut.

