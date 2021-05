Lepotici dvigujeta prah

Pravijo, da tiha voda bregove dere, in v družini Trump prav gotovo ne bi nihče pričakoval, da afere ne bosta zakuhali očetova ljubljenka Ivanka ali nekdanja prva dama Melania, pač pa 27-letna Tiffany Trump in 43-letna Vanessa Haydon Trump. Obe sta se znašli v središču medijske pozornosti zaradi nove knjige o ameriški tajni službi Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service avtorice Carol Leonnig.



Dobitnica Pulitzerjeve nagrade v njej navaja, da naj bi imeli intimne odnose z varnostniki. Vanessa naj bi se zapletla s tajnim agentom, ki je skrbel za varnost njene družine, z afero pa naj bi bil povezan njen zahtevek za ločitev, ki ga je vložila leta 2018. Tiffany naj bi imela po pisanju Leonnigove afero s čednim visokim in temnim tajnim agentom. Skupaj sta bila na samem tako pogosto, da je šefe varnostne službe začelo skrbeti.



Za govorice, da sta se njegova hči in snaha zapletli z varnostniki, naj bi vedel tudi Donald Trump, ki je sicer pogosto omenjal, da varnostniki tedaj prve ameriške družine ne smejo biti nizki in debeli.

