Lepotica Vita Lukan na vrhu

Zmagovalca lanskega Triglav The Rocka: Vita Lukan in Jernej Kruder, ki je bil v Tokiu prva rezerva na moški tekmi.

Dvajsetletnaje ena od letošnjih izbrank na razpisu Mladi upi, s katerim Zavarovalnica Triglav finančno podpira mlade ustvarjalce in športnike.Ena od naslednjicje že s 16 leti postala članica državne reprezentance v plezanju in je trenutno med tremi najboljšimi tekmovalkami v svetovnem pokalu (celo pred olimpijsko šampionko), v soboto pa bo spet nastopila tudi na plezalskem spektakluin agencije Extrem Triglav the Rock Ljubljana. Lani je zmagala v atraktivnem plezanju nad Ljubljanico, letos pa bo lahko ob balvanih na Pogačarjevem trgu prvič plezala tudi po stavbah in zgradbah v središču mesta.The Rock je sicer ena redkih tekem, na kateri se lahko ljubiteljski plezalci pomerijo z največjimi mojstri tega športa, večerni finale pa vedno navduši tudi z glasbeno-vizualnim šovom in performansi.