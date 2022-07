Lepota: Na pomoč, suša!

Koža, zlasti ženska, z leti izgublja naravno vlago, ki je odgovorna za svež in napet videz, pri čemer veliko vlogo igrajo tudi hormoni. Če torej razmišljate, kaj je v poplavi izdelkov za nego, ki so na voljo na kozmetičnem trgu, najbolj smiselno izbrati, potem so to nedvomno vlažilni izdelki – naj gre za serume ali kreme –, saj bi lahko kožne celice primerjali z ribami, ki za svoje življenje potrebujejo vodo, v kateri plavajo.

Sanjski bronzer Poletnemu ličenju nedvomno doda piko na i bronzer, ki poudari zagorelost (ali pa z njim zgolj ustvarite iluzijo zagorelosti). Nanesite ga na lične kosti proti ušesom, na vrh čela ob lasišču, na nos in vrat. Idealen za ustvarjanje takšnega videza je Laguna Bronzing Cream znamke Nars, kremni bronzer, ki ga lahko nanesete tudi s prsti in šele nato zabrišete s čopičem.

Dobro navlažena koža ne zateguje in ne daje občutka, da je pretesna, pa tudi njen videz je svež in precej bolj mladosten kot videz kože, ki trpi za pomanjkanjem vlage.

Dehidrirana ali suha koža?

Gre za dve različni tegobi, ki pa sta tudi precej povezani. Vloga maščobe v koži je, da v njej ohranja vlago. Lahko torej rečemo, da za primerno zadrževanje vlage potrebuje maščobe oziroma lipide. Koža, ki ji primanjkuje vlage ali maščobe – ali pa obeh –, je nagnjena k večji občutljivosti za zunanje dejavnike, kot so temperaturne spremembe. Včasih pa ima dovolj maščob, a ji vseeno primanjkuje vlage.

Idealni blond odtenki Blondinke vedo, kako težko je ohranjati želeni blond odtenek las, saj se ta s spiranjem in drugimi dejavniki, kot je sonce, poleti pa tudi slana voda, spreminja ter dobiva neželene nianse. Profesionalna linija Afrodita Professional Kozmetike Afrodita ima na voljo novost, vijoličasti šampon in balzam I Purple You, ki preprečujeta porumenelost in ohranjata biserni odtenek blond las.

V tem primeru je potrebna dobro premišljena vlažilna nega, ki bo vrnila občutek udobja brez zategovanja (kar veliko žensk enači s suho kožo). Če pa imate tako suho kot dehidrirano, izbirajte vlažilne izdelke z veliko vlažilci in emolienti, torej sestavinami, ki zadržujejo vlago. Pozorni bodite tudi na to, da so čistilni izdelki čim bolj nežni in obogateni z vlažilnimi sestavinami.

Katere sestavine vlažijo?

Prva in najbolj vlažilna sestavina, ki je med uporabnicami tudi najbolj poznana, je hialuronska kislina, ki jo naše telo proizvaja samo, a njena produkcija z leti upada, zato jo je nujno dodajati z nego. Je močan vlažilec, saj vlaži kožo tudi v globljih plasteh. Ni pa to edina sestavina, na katero lahko računamo.

Obnova kože V obdobju perimenopavze hormonske spremembe pospešijo staranje kože, kar pripomore k izgubi prožnosti in gostote ter zmanjšani poudarjenosti kontur obraza. Nočna nega za gostoto in obnovo kože v perimenopavzi Vichy Neovadiol ponovno aktivira njene mehanizme: gostoto, čvrstost in sijaj. Prispeva h glajenju, poveča sijaj kože in da občutek hlajenja, ki je v tem delikatnem hormonskem obdobju tako zaželen.

Pozorni bodite tudi na glicerin, vlažilec rastlinskega izvora, ki se pridobiva sintetično in nase veže maščobo ter jo potiska v globlje plasti. Še ena od sestavin je pantenol, znan tudi kot provitamin B 5 , ki poleg vlaženja in hranjenja kože to mehča. Z vlago kožo oskrbijo tudi ceramidi, ki so prav tako naravno prisotni v njej (in sicer kot vezivo med celicami), primerni pa so za kožo, ki kaže tako znake izsušenosti kot dehidracije. Omenimo še eno od novejših vlažilnih sestavin, skvalan, ki je zelo podoben telesu lastnemu skvalenu oziroma sebumu v kožnih celicah.

Nega po grško V Slovenijo je prišla grška negovalna kozmetika Korres, ki je navdih našla v naravi in tradiciji. Linija Greek Yoghurt je edina, ki ji je po letih raziskav in naprednih formulacij uspelo spremeniti jogurt v edinstveno superhrano za kožo. Ikonični in najbolje prodajani izdelek je Yoghurt Cooling Gel, celotna linija pa je obogatena z ultra hranljivim grškim jogurtom, intenzivnimi vlažilci in napredno tehnologijo za izredno navlaženost.

Skvalan se pridobiva sintetično in je lažji od sebuma ter skrbi tako za vlaženje kot za lipidni plašč, ki v koži ohranja vlago. Kozmetična znanost nenehno napreduje in išče nove učinkovite sestavine, zato seveda obstaja veliko več vlažilnih sestavin, kot smo jih našteli. Naj vam omenjene služijo le kot osnova oziroma izhodišče za raziskovanje.

Koliko vlaženja je dovolj?

Z leti, ko koža izgublja naravno vlago, je vlaženja težko preveč. Če ste v dvomih, ali naj vlažilne sestavine vsebujejo vsi vaši izdelki – čistilna sredstva, serumi, kreme in drugi –, je odgovor da, vsekakor!

Dobro navlažena koža ne zateguje in ne daje občutka, da je pretesna, pa tudi njen videz je svež in precej bolj mladosten.

Predvsem pa bodite pozorni, da ne vsebujejo agresivnih sestavin, ki bi vlaženje izničili. To je zlasti težavno, če imate mastno kožo in ji želite z izdelki odvzeti sebum, a jo obenem oropate tudi vlage. Kakšna je torej dobro navlažena koža? Videti je spočita, napeta in sijoča, občutek pa najlažje opišemo z besedama popolno udobje. Ne pozabite na vlago tudi v najvlažnejših mesecih in imejte v mislih, da je koža ne potrebuje samo na obrazu, pač pa po vsem telesu!

Obnova kože

Nega po grško