Lepe in negovane tudi na poti

Velikost potovalne kozmetične torbice je odvisna od tega, koliko smo na počitnicah zapriseženi uporabi negovalne in dekorativne kozmetike ter koliko prostora imamo na voljo. Potovanje z enim kovčkom zahteva več premisleka kot ležerna pot z avtom, pa vendar si nihče ne želi imeti preveč prtljage, zato je smiselno, da pakiramo čim bolj razumno.

Majhne količine

Smiselno je imeti dve torbici za shranjevanje kozmetike – eno za negovalno kozmetiko in drugo za ličila. Če potujete z letalom in samo z ročno prtljago, ste prostorsko omejeni, prav tako vam pravila glede dovoljenih tekočin na letalu onemogočajo, da bi s sabo vzeli večja pakiranja kozmetičnih izdelkov. Idealno je, da posežete po mini oz. potovalnih pakiranjih. Če vam čez leto ne uspe preizkusiti vseh vzorčkov izdelkov, ki jih dobite v revijah ali drogeriji, je zdaj čas, da jih poiščete in spakirate. Naj bodo to izdelki, ki so preverjeni, kajti na potovanju si res ne želite preizkusiti kreme, ki bo premastna ali se vam bo po njej pojavila rdečica. Podobno velja za tekoči puder – potovanje ni čas za eksperimentiranje z barvami in teksturami, saj si želite s čim manj truda doseči najboljši videz.

2 v 1

Če nimate vzorčkov, imajo številne znamke zadnja leta na voljo t. i. potovalne velikosti izdelkov, ki se v želji po minimizaciji prtljage izkažejo za zelo uporabne. Prav tako razmislite o izdelkih z večnamensko uporabo (2 v 1 ali celo 3 v 1), kot je recimo olje, s katerim si morda odstranjujete ličila, primerno pa je tudi za nego kože, obnohtne kožice in lasnih konic. Kremi za roke in stopala sta si po sestavinah zelo podobni, saj imata obe večinoma dodan glicerin ali sečnino, sestavini, ki kožo negujeta in mehčata, zato lahko uporabljate eno za oboje. Če boste bivali v hotelu, vam ni treba spakirati gela za prhanje in šampona, saj sta običajno na voljo tam, pri nekaterih tudi krema za telo, a bodite vsaj pri slednji previdni, saj so hotelske pogosto lahke in ne preveč kakovostne.

Kaj zares potrebujete?

Še pred pakiranjem je dobro premisliti, kaj boste zares potrebovali. Za osnovno nego kože moramo poskrbeti, kjerkoli smo. Vzemite cvetno vodico v pršilu in vlažilno kremo, zelo malo prostora zavzamejo tudi papirne maske, delujejo pa zelo negovalno. Pomembno je, da ne pozabite na izdelek za čiščenje kože. Če veste, da se na poti ne boste ličili, gotovo ni smiselno, da jemljete s sabo torbico, polno ličil. V nasprotnem primeru naj bo izbor premišljen. Tekoča podlaga, korektor, svinčnik za veke ali dva, maskara in manjša paleta s senčili, s katero lahko ustvarite več različnih videzov. Če uporabljate maskaro, se bo poleti najbolje obnesla vodoodporna (zlasti če se vam ob potenju ličila rada začnejo topiti). Potrebujete še šminko ali glos v dveh odtenkih, z njima pa lahko poudarite tudi lica, če menite, da so vam ličila zasedla preveč prostora.

Razumno, a ustvarjalno

Gotovo se je vsaka med nami že večkrat ujela v past, da je na potovanje vzela preveč vsega. Dejstvo je, da v resnici potrebujemo precej manj, kot se nam zdi na prvi pogled. Čim manj torej kompliciranja ter čim več kreativnosti in uporabe domišljije! Lahko rečemo, da je to ključ ne le za pakiranje kozmetike ali oblačil za na pot, pač pa se filozofija 'manj je več' izkaže za veliko modrost na vseh življenjskih področjih. Predvsem pa pri pakiranju ne pozabite, da gre za dopustovanje, ki naj vam prinese oddih. Pogosto namreč v divjem pakiranju, po možnosti ne le zase, ampak še za druge družinske člane, pozabimo, da potovanje ne bi smelo biti stres, ampak ravno obratno – pot k sebi, v mir in dobro počutje. Naj bo letos to vodilo glavno pri odločitvi, kaj boste vzeli na pot.