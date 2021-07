Lepa afna: To so nebesa na zemlji!

Magičen otok je s svojo geografsko lego kraj, kjer se srečujejo severnoafriška, arabska in sredozemska kultura. Tam se najde nekaj za vsakogar – poleg odlične hrane, ob kateri brbončice kar trepetajo, vam bo dih zastajal ob toplini domačinov in sicilijanskih naravnih lepotah. »Plaže na Siciliji so lepe in raznolike,« pravi Lea. Svojo sanjsko sta z Anžetom našla v bližini mesta Sirakuze. FOTO: Instagram Pogled na rožnato cvetoče bugenvilije, neukročeno pokrajino, strme pečine, slikovite obmorske vasice, živahni Palermo, dolge peščene plaže, sinje morje in njegovo veličanstvo...