Lepa afna na počitnicah: Obletnica na otoku sonca

Svoji dragi Lei je Anže kupil obleko, nad katero je bila navdušena.

Ko se je pred dvema letoma odpravila na Sicilijo, si, ki jo širna Slovenija pozna kot Lepo afno, ni niti predstavljala, da se bo do ušes zaljubila v ta otok sonca in vulkanov, kot mu pravijo Italijani. Njen fantse je zato odločil, da bo svojo drago letos odpeljal nazaj, saj si je tega srčno želela, tam pa sta pred dnevi ob odlični jedači in pijači praznovala 12 let razmerja. Za to priložnost ji je dragi izbral obleko, nad katero je bila navdušena. Simpatična 30-letnica je oboževalcem s počitnic pri naših sosedih sporočila, da uživa kot že dolgo ne. Seveda pa zaljubljenca ob vsej romantiki nista pozabila na ogled največjih znamenitosti, med drugim sta se povzpela na vulkan Etno, Lepa afna pa je ob tem pripomnila, se je počutila, kot bi bila na drugem planetu.