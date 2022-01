Lep in pameten po mami, nadarjen po očetu

Da je Kris Guštin, kitarist izjemno priljubljene skupine Joker Out, stopil na ustvarjalno pot, ni toliko kriv njegov oče Miha Guštin - Gušti, ki ga nikoli ni potiskal v glasbene vode.

Kris se je za to odločil sam, geni očeta, ki je pred uspešno samostojno kariero brenkal v skupini Big Foot Mama, pa so nedvomno pripomogli k temu. A Guštijev najstarejši sin šole ni obesil na klin, pač pa je zdaj uspešno diplomiral in postal inženir kemijskega inženirstva.

»Lep in pameten je po materi, talentiran po očetu. Ima 21 let, lepo punco, hud band in od danes tudi diplomo iz kemijskega inženirstva. Nekaj mi je pa le uspelo v življenju,« je skromno in ganjeno zapisal ponosni oče. Čestitke, Kris, in še na veliko uspehov!