Lenka Puh: Dobro se vedno vrača z dobrim

Leta 1989 je ustanovila podjetje Jazon, d.o.o., ki je promotor krožnega gospodarstva v Sloveniji in pionir definicije odnosa do ljudi. Kampanja Hrane ne mečemo stran, s katero so zbirali sredstva za nakup nove naprave za zmanjševanje presežkov hrane, je češnja na torti medsektorskega sodelovanja, ki jim vliva optimizem.»Moje otroštvo je bilo izjemno zabavno,« se spominja Lenka Puh. Tri sestre in najmlajši brat so hitro delali s starši, samostojno kot ekipa in ob starih starših. Ker je bilo vedno veliko dela, je kmalu po vstopu v šolo začela iskati izgovore oziroma aktivnosti po svojem okusu in se vpisala v glasbeno šolo ter se ...