Legende Planice (FOTO)

Smučarski skoki in poleti v dolini pod Poncami so eno od vidnejših poglavij našega dediščine. Vsako leto smo priča svojevrstnemu športnemu, glasbenemu, kulturnemu, kulinaričnemu prazniku, ko se v Planici zberejo orli z vsega sveta. Nepregledna množica navdušencev huronsko pospremi vsak polet, ne le tistih čez mejo 220 metrov, ko zadoni ponarodela Planica, Planica. V bogati zbirki pomembnih posameznikov, idejnih in izvedbenih očetov in pogumnih letalcev smo izpostavili peščico snovalcev te naše zimske pravljice, ki bo tokrat gostila svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah.

Leta 1934 je Franc Palme pristal pri 60 metrih in postavil prvi državni rekord.

Avstrijec Sepp Bradl je leta 1936 prvi za meter in pol preskočil magično stotico.

Brata Janez in Vlado Gorišek sta z gradnjo nove skakalnice leta 1969 vrnila svetovni rekord nazaj v Planico.

Bogdan Norčič je leta 1977 pri rekordnih 181 metrih podrsal in se kljub temu vpisal med legende.

Svojevrstna planiška legenda je tudi Slavko Avsenik, ki je 1979 spesnil himno Planica, Planica, ki danes odmeva po vsakem skoku prek 220 metrov.

Leta 1988 je Primož Ulaga kot prvi Slovenec kar dvakrat zapovrstjo slavil na naši lepotici.

Leta 1994 je Finec Tommy Ingebrigtsen postal prvi Zemljan, ki je poletel 203 metre.