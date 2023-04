Legendarni Jurij Souček: Zobe sem izgubil, ne grizem več! (FOTO)

Pred kratkim je praznoval 94. rojstni dan, a on jih ne šteje več. »Štiriindevetdeset? Ste prepričani?« me vpraša kar nekajkrat. Čil je in zdrav ter še vedno tako zelo navihan, da sva se večino pogovora glasno smejala. 'Vzgajal' je cele generacije otrok, ki so odraščali ob risankah, ki jih je sinhroniziral. To je tudi najraje počel in včasih si želi, da bi še vedno dobil kakšno takšno priložnost.