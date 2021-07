Legenda na kolesih na prodaj

Hanks je v njej med snemanji počival, vadil besedilo in se družil s soigralci.

Oskarjevecprodaja prikolico, ki jo je skoraj 30 let uporabljal na snemanjih. Hanks je srebrno lepotico naročil leta 1995, naredili pa so mu jo po meri, v skladu z njegovimi željami. Zvezdnik se je namreč razburjal, da veliko preveč časa preživi v grdih, brez okusa opremljenih in zelo neudobnih prikolicah. Vse kose pohištva je skrbno izbral sam. Tako je kopalnico opremil z značilnim hollywoodskim ogledalom, ki ga obkrožajo žarnice, bivalni prostor pa polepšal s kaminom.Prikolica je popolnoma opremljena s posodo in kozarci, ima tudi aparat za pripravo kave. Stoli in mize so iz lepega in vzdržljivega tikovega lesa. Vdelano ima tendo in dvižno teraso ter lasten električni generator, ki omogoča, da elektrika deluje, tudi kadar prikolice ni mogoče priključiti na električno omrežje. Za ravno pravo temperaturo poskrbijo klimatske naprave – Hanks se je na eno od njih tudi podpisal. Zbiratelji, ki se bodo potegovali za premično bivališče, bodo navdušeni tudi nad spominki s snemanj različnih filmov. Prikolica je gostovala na 18 različnih snemalnih lokacijah. Igralec jo je med drugim uporabljal med snemanjem Romance v Seattlu (1993), Forresta Gumpa (1994), Apolla 13 (1995) in trilerja V mreži (2017). Bila je njegovo zatočišče, v njej se je sproščal, se učil besedila scenarija in se družil s soigralci. Če vas je udobna hiša na kolesih z bogato filmsko zgodovino navdušila, se lahko zanjo potegujete na dražbi, ki bo 13. avgusta v Kaliforniji, a prej se prepričajte, da imate pri roki nekje med 130.000 in 220.000 evri, kolikor si igralec obeta, da bo zanjo iztržil.