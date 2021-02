Lea Sobočan in Samir Orel: Za vse je kriva ljubezen

»Jaz sem rekel, da grem, in ona je prišla za mano,« nam Samir že v uvodu nakaže zabavno dinamiko njunih življenjskih odločitev. Te so mešanica pristnosti in zdravega razuma, saj za pomembne korake vselej poslušata glas srca. Tako ni naključje, da sta že osem let zasidrana na sanjskem otoku, ki ga klešejo divji valovi Atlantika. Čeprav sta nerazdružljiva, najraje plešeta vsak na svoji površini. Kot izurjeni učitelj deskanja se 38-letni Primorec odlično znajde na divjih morskih valovih, 35-letna Ljubljančanka pa kot večkrat nagrajena plesalka spretno drsi po parketu. »Pet let p...