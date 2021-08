Lea Sirk: Ta ljubezen mi je usojena

Ob čudoviti novici, da je pevka Lea Sirk v blaženem stanju, je marsikatera ženska pomislila, kako lepo je, če postaneš mamica v dveh različnih obdobjih. Sama je namreč to vlogo prvič spoznala na začetku dvajsetih, zdaj pa se bo v tretje z materinstvom preizkusila še v tridesetih. Pričakuje tokrat kaj posebej vznemirljivega? Lea in Alen se počasi in brez stresa pripravljata na rojstvo svojega princa. »Ni posebne stvari. Enkrat mama, za vedno mama,« se nasmehne. »Veselim se, da se bo družinica povečala, zelo me zanima, kakšna bo tretja dušica in česa novega me bo naučila,«...