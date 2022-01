Lea Sirk je po ascendentu samozavestna levinja z ogromno energije. Sonce, njen vladar, in Luna sta v pridni, analitični, redoljubni, natančni, organizirani, resni devici, a ker je zraven še Mars, planet akcije, borbe, odločnosti, ogenj in zanos 'premagata' devičniško sramežljivost, natančnost, dlakocepstvo in kritičnost. Kljub temu ima rada stvari urejene, da nadzoruje situacijo in da gre vse po načrtih. Sonce je dobro aspektirano. Sekstil z Jupitrom ji prinaša srečo, uspeh in priložnosti. Trigon s Saturnom umirja njeno vihravost, ji prinaša stabilnost in ambicioznost, trigon z Neptuno...