Lea Sirk je mamica v visokih petah

Ni razloga, da mamice ne bi mogle biti zapeljive in urejene tudi med sprehodom z vozičkom. To nam je prikazala Lea Sirk, ki prisega na dodelan videz tudi ob sprehodu z malčkom.

Seveda je treba biti vajen hoje v tankih in visokih petah, ki zahtevajo svojevrstno spretnost. Prvič, odkar je povila še tretjega otroka, se je skupaj s sinkom podala naokoli v salonarjih kožne barve. Ti so še dodatno podaljšali že tako lepe noge, ona pa je bila v belih kratkih hlačah videti še bolj vroča.

»Mamice se moramo v prvi vrsti urediti zase, in če so ob tem zadovoljni še očetje, smo naredile še nekaj koristnega za partnerja,« se nasmehne pevka, ki se rada odpravi na košarkarske tribune navijat za svojega dragega. Takrat sicer ni v vrtoglavih petah, ampak se dogodku primerno športno opremi in glasno spodbuja postavnega Alena.