Lea Mederal praznuje okroglih 30

Priljubljena televizijska voditeljica, s katero se potepamo po Sloveniji, je izpolnila veliko svojih ciljev, preden je vstopila v četrto dekado življenja. Lea Mederal je postala mamica, našla ljubezen v partnerju, ki jo brezpogojno podpira, zdaj pa se počasi že pripravlja na vrnitev pred kamero. Starejša in modrejša, še vedno pa privlačna in postavna. Vse to je izkupiček 30-letnice, ki jo je doma pričakalo ganljivo presenečenje. Prijateljice so ji namreč okrasile hišo v znamenju okrogle številke in ji priredile zabavo, ona pa jih je povabila na veliko slavje, da skupaj nazdravijo ob rojstnem dnevu. Čestitkam se pridružujemo tudi mi in komaj čakamo, da nas bo s svojo oddajo vnovič popeljala na lepše.

