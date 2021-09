Le kaj so ušpičili tokrat?!

Pevski grozd

Poglejte si ta pevski grozd, ki je dozorel priin! Lahko si samo predstavljamo, kako pestro je bilo, ko so se na istem mestu dobili pisani glasovi.je namignila, da se obeta nekaj izvirnega in da nas bo tisto, kar so ustvarili, zagotovo spodbudilo, da zapojemo z njimi. Svoje je dodal še vedno dobro razpoloženi, tako bomo kmalu lahko prisluhnili novi skladbi. Gre za redke priložnosti, ko se nabere toliko različne energije na kupu, in ravno druženje je tisto, česar se glasbeniki najbolj veselijo.Še posebno vznemirljivo pa je to, ker drug drugega zelo cenijo in so navdušeni nad idejo, da končno združijo moči, prisluhnejo producentsko-avtorskemu dvojcu Lendero-Hercog in na radijske valove pošljejo nekaj, kar nam bo dvigalo razpoloženje.