Šahovska velemojstrica Laura Unuk, prva in edina Slovenka, ki je osvojila ta laskavi naziv, se je te dni vrnila domov z evropskega ženskega prvenstva v šahu, v sklopu katerega je na tiskovni konferenci spregovorila o neenakosti med spoloma v šahovskem svetu. »Jezi me, kadar slišim nekoga reči, da smo ženske neumnejše od moških.« »Gre za zelo pomembno temo, saj ženske v njem nismo le velika manjšina, temveč nas moški še vedno in nenehno podcenjujejo. Tudi meni se to dogaja. Jezi me, kadar slišim nekoga reči, da smo ženske neumnejše od moških,« o omenjeni problematiki brez zadržko...