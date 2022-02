Lasje za bolnike z rakom

Plemenitost je treba otrokom privzgojiti že zgodaj, da bi jih obogatili za življenje. Tega se zelo dobro zavedata Taya in Jernej Damjan, zato se pri njih doma vse vrti okoli Niki. Zdaj, ko se je očka mudil na olimpijadi v Pekingu, sta dekleti skovali načrt in naredili nekaj dobrodelnega.

Niki je tudi z ostriženimi lasmi še vedno prava lepotička.

»Niki si je že dolgo želela ostriči lase, saj so ji segali že do zadnjice. Predlagala sem, da združiva lepotičenje in dobrodelnost, ter ji predstavila, da lahko z njenimi odstriženimi lasmi osrečiva otroke s težko diagnozo. Takoj je bila za to in prav komaj je čakala, da bova lahko z obiskom frizerskega salona nekomu pomagali in prispevali k novi lasulji za male borce, ki se borijo z rakom. Ob tem sva dobili ogromno uporabnih informacij, denimo to, da jim najbolj prav pridejo 30 centimetrov dolgi lasje, nikakor pa ne krajši od 17 centimetrov. Odločili sva se za zlato sredino in tako bova počeli tudi v bodoče,« nas je poučila Taya, ki je upravičeno ponosna na hčerko.