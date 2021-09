Larisa je srčna muzikantka

Srčni muzikanti so nedavno nastopili na festivalu pod Pohorjem.

Rada obleče narodno nošo.

Bila je tudi članica Extra kvinteta.

»Kadarkoli me kdo vpraša, od kod sem doma, se pošalim in rečem, da domujem visoko v hribih, kjer ni greha. Saj veste, nad tisoč metri nadmorske višine je svet čisto drugačen. Ampak šalo na stran. Pred približno desetimi leti sem se z očetom in bratom preselila v čudovito majhno vas nad Ravnami na Koroškem. Sem torej ponosna Korošica,« nam pove, ki je še vedno edina ženska pri hiši.»Zato mi gospodinjska dela niso čisto nič tuja, kaj šele kuhanje. Pravzaprav je to že vse od osnovne šole naprej moje vsakodnevno opravilo. In da, zelo rada kuham,« nam zaupa Larisa, ki si je od mladih nog želela postati vzgojiteljica. Željo si je uresničila, saj je vzgojiteljica predšolskih otrok. »Prva in najpomembnejša stvar v mojem življenju je služba, ki jo obožujem, saj me delo z otroki izjemno osrečuje. Trenutno sem zaposlena v vrtcu Ravne na Koroškem in otroci so res srčki in sončki, ki znajo polepšati celo najbolj deževen dan,« nam pove simpatična pevka, katere najljubši konjiček je glasba.»Pojem, odkar vem zase. Že pri petih letih starosti me je povsem očarala skladbaz naslovom Osamljena. No, če bi štela od takrat, se z glasbo res ukvarjam že zelo dolgo. Pri šestnajstih letih sem se ji resneje posvetila, saj sem se pridružila prvemu ansamblu, ženskemu Extra kvintetu. Z dekleti smo bile kar uspešne, saj smo postale absolutne zmagovalke prvega ženskega festivala v Gadovi peči,« se upravičeno pohvali Larisa, ki je zdaj že dve leti in pol ponosna članica Srčnih muzikantov, s katerimi se odlično razume. »Res smo pravi prijatelji in upam, da bo tako tudi ostalo,« pravi.Na nedavnem festivalu v Oplotnici so, kot rečeno, spet slavili nov uspeh s skladbo, valčkom Del mojega srca, ki jo je ustvarila Larisa sama. Napisala je melodijo in besedilo, aranžma pa so fantje in dekle zaupali odličnemu glasbenikuPrva skladba, ki jo je ustvarila, nosi naslov Da lahko bi te spet srečala, gre za valček, videospot pa si lahko ogledate na youtubu. Z njim so se Srčni muzikanti predstavili na koroškem festivalu Guštanj in bili za melodijo celo nagrajeni. Druga skladba, ki jo je ustvarila, pa je bila polka z naslovom Nocoj, s teboj. In čemu je Larisa izbrala ravno narodno-zabavno glasbo? »Glasba me vedno spravi v dobro voljo. Nimam pravega odgovora na to vprašanje. Preprosto jo imam rada in v njej uživam. Sicer pa Srčni muzikanti na nastopih ne igramo samo polk in valčkov, temveč imamo pester repertoar zabavnih skladb. Vedno je na njem pesem Lutka za bal skupine Parni valjak, ki jo s pevcempreprosto obožujeva,« nam še zaupa. Kot srednješolka se je učila petja pri, ki ji je še vedno hvaležna za vse učne ure, ki jih je preživela v njeni družbi.Tudi zato, ker ima glasbo tako rada, pa ji je žal, da trenutno s Srčnimi muzikanti ne morejo toliko nastopati, kot bi si želeli. »A v prihodnost gledamo pozitivno in ustvarjamo nove skladbe, obeta se še snemanje videospota za še eno novo pesem,« še razkrije Larisa.