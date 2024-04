Pevka Lara z dvema magisterijema do jubileja (Suzy)

»K ansamblu Šepet me je povabil Robert Goličnik, Aljažev oče, ki je pogosto hodil na moje pevske vaje in na njih zaznal moj potencial. Sprejela sem povabilo in v istem letu dobila še bodočega moža,« nam v smehu razkrije simpatična Lara Voler, pevka ansambla Šepet, ki je z letošnjim letom že postal skoraj družinski ansambel. Ob Robertu sta namreč zdaj v ansamblu tudi oba njegova sinova, Aljaž in najmlajši Ambrož, ki je z diatončno harmoniko osvojil številne najvišje lovorike na najbolj prestižnih harmonikarskih tekmovanjih. Člana ansambla sta še Nace Grudnik in Rok Sedovnik.

Z Aljažem sta že dolgo par, a ostajata enako zaljubljena kot prvi dan.

Letos šepetovci obeležujejo prvi okrogli jubilej, desetletnico obstoja. V ta namen so priredili in na novo posneli tri zelo znane slovenske polke in skupni projekt poimenovali Od Koroške do Gorenjske. Prva je izšla Na Pavre, uspešnica Štirih kovačev, druga je bila polka Savinjčani nekdanjega Celjskega instrumentalnega kvinteta in tretja Avsenikova V Hrašah mam pa tetko. Za vse so posneli videospote.

Ansambel Šepet je komaj čakal pomlad.

Minuli meseci so bili še posebno naporni za Laro, ki je nedavno zaključila že drugi magisterij. Ta njena študijska pot je bila kar križev pot.

»Na trenutke je bilo res naporno, veliko preračunavanja, razmišljanja, celo solz, včasih sem bila tako utrujena, da še stati nisem mogla več. A sem imela ves čas izjemno podporo svojega Aljaža in hčerkice Kim, tako da mi je uspelo! Ne bom pozabila drugega dne po prihodu iz porodnišnice pred tremi leti, ko me je čakal en izpit. V eni roki sem držala malo štručko, ki sem jo ravno dojila, v drugi sem imela knjigo in se učila. Včasih sem bedela cele noči, saj je imela Kim 'zabavno' noč. A vse to je zdaj mimo, glede na doseženo stopnjo izobrazbo sem magistrica profesorica biologije ter tehnike in tehnologije, v prihodnosti se vidim kot profesorica navedenih ved,« pravi.

Pevka s hčerkico Kim

Hvaležna je staršem, babi Tanji in dediju Andreju za vse vikende, ko sta pazila na vnukinjo. »Zelo je navezana nanju in komaj čaka, da z Aljažem kam greva, da lahko gre na počitnice v Mozirje,« pravi. Nič manj zahtevnega poklica nima njen Aljaž, ki je reševalec. »Zame je on heroj in junak! A je izbral naporen poklic, v katerem živi svoje sanje,« še pove.

Kot pravi, je tudi njegov mlajši brat Ambrož, ki se je skupini pridružil letos, prinesel v ansambel veliko svežega vetra, predvsem pa novo energijo, kar je še dodatna prednost za vse. »Res je pozitiven fant, zato je lepo, da je v naši sredini, saj se neizmerno zabavamo,« nam še zaupa.

Pobaramo jo še, kako se glasbeniki spopadajo s prehladi, saj so ne nazadnje snemali videospote v času, ko je bilo zelo hladno. Lara nam prizna, da jo je najbolj zeblo na Golteh, kjer so snemali skladbo za polko Savinjčani.

»Vendar je Aljaž ves čas zelo skrbel zame in me oblačil, zato mi ni bilo hudega. Seveda se nam zgodi, da gremo na kakšen nastop bolni, kar je naporno in hkrati odgovorno, saj je lahko stanje potem še slabše. Sicer skrbiva za zdravo prehrano in kondicijo, a se spomnim, da sem enkrat zbolela za hudo gnojno angino, ko bi morali igrati na neki poroki. No, takrat res nisem mogla peti, zato smo našli nadomestno pevko,« nam še zaupa dvojna magistrica in pevka ansambla Šepet.