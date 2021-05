Mlada igralka v najboljši družbi

Domači ljubljenčki nam dajejo res ogromno ljubezni, to dobro ve tudi ona.

Kako močno nam v času pandemije pomagajo naši domači ljubljenčki, veste vsi, ki imate doma kakšnega kosmatega (ali pernatega) prijatelja. S tem se zagotovo strinja tudi ena najobetavnejših mladih igralk v MGL, ki, tako kot vsi njeni kolegi in kolegice, seveda močno pogreša gledališče.Družbo ji k sreči delata tudi dva povsem različna kosmata prijatelja, ki poskrbita, da ji ni res nikoli dolgčas. Simpatična 23-letnica je sicer presenetila že s svojo prvo veliko vlogo v gledališču, ko je v predstavi Tih vdih odigrala najmlajšo članico disfunkcionalne družine. Pred mesecem je spletno premiero dočakala predstava Le zaljubiti se ne smemo, a vseeno komaj čaka trenutek, ko bo spet lahko stopila na oder pred polno dvorano.»Ob aplavzu in priklonu bi na odru stala še celo večnost, če bi se dalo. Kar čutiš občinstvo in njegovo energijo, vidiš, da je bila predstava dobro sprejeta, in to je čudovit občutek,« je povedala že pred časom. Tudi mi že komaj čakamo, Lara!