Lara Komar in Tadej Pišek: njuno prijateljstvo je neomajno (Suzy)

Lara Komar in Tadej Pišek sta pred leti v seriji Reka ljubezni v hipu osvojila srca gledalcev in čez noč postala prepoznavna in priljubljena obraza na domači sceni, ki so ju oblegale trume oboževalcev.

Vlogi Irene in Roka sta jima bili pisani na kožo in tisto obdobje se jima je v spomin vtisnilo po čudovitih izkušnjah in dogodivščinah, ki so ju tesno povezale. Postala sta odlična prijatelja in tak odnos negujeta še danes, čeprav včasih minejo meseci, ko se ne vidita.

Nedavno sta se po dolgem času znova srečala na dogodku v Ljubljani, ki ga je organiziralo komercialno gledališče, in si v padla v objem. Ta trenutek sta ovekovečila s fotografijo in jo delila s spletnimi prijatelji, ob njej pa zapisala, da je minilo preveč časa od njunega zadnjega snidenja.