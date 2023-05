Lara Komar: Gloria se poslavlja, vračam se domov (FOTO)

Tržaška igralka, ki smo jo pred leti spremljali v vlogi nežne in prikupne Irene v seriji Reka ljubezni, že dve leti navdušuje kot Gloria v izjemno priljubljeni italijanski seriji Raj za ženske. Z letošnjim poletjem igralka in mamica dveh sinov odpira novo poglavje, saj želi več časa nameniti družinici in gledališču, v katerem se je utrdila kot igralka, in si dati prostor za nove izzive in projekte.